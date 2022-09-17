Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни довгі місяці жила в Іспанії, активно ділиться різними кадрами із зустрічей із фанатами. Також Каменських вирішила показати, як відбувався її нещодавній концерт у Марбельї.

«Спогади від концерту в Марбельї 😻 Це були неймовірні моменти радості, які я точно збережу в пам'яті 💙 Вже 18/09 зустрінемося в Аліканті та зробимо ще більше добрих справ для України 🇺🇦» - висловилася Настя.

Добірка кадрів із зустрічей із фанатами та колегами відразу викликала бурхливу реакцію в мережі:

«Дякую тобі за все, що робиш для нас 🙏🏻; Настя ти неймовірна 😍😍; España тебе любить по-особливому 🤍; Такі щирі та красиві посмішки, сповнені любові та доброти 💛💙; Щось усім надто весело)); Неймовірний виступ 😍 неймовірна NK💙💛 дякую за футболку та марки з патроном❤️‍🔥».

Раніше Каменських висловилася про свої попередні кліпи, артистка розповіла, що багато спогадів здаються флешбеком з минулого життя. Але вона вірить: вже дуже скоро Україна переможе, і ми творитимемо так, як ніколи раніше.

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