Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны долгие месяцы жила в Испании, активно делится различными кадрами из встреч с фанатами. Также Каменских решила показать, как проходил ее недавний концерт в Марбелье.

«Воспоминания от концерта в Марбелье 😻 Это были невероятные моменты радости, которые я точно сохраню в памяти 💙 Уже 18/09 встретимся в Аликанте и сделаем еще больше хороших дел для Украины 🇺🇦» - высказалась Настя.

Подборка кадров из встреч с фанатами и коллегами сразу вызвала бурную реакцию в сети:

«Спасибо тебе за все, что делаешь для нас🙏🏻; Настя ты невероятная 😍😍; España тебя любит по-особому 🤍; Такие искренние и красивые улыбки, исполненные любви и доброты 💛💙; Что то всем слишком весело)); Невероятное выступление 😍 невероятная NK💙💛 спасибо за футболку и марки с патроном❤️‍🔥».

Ранее Каменских высказалась о своих предыдущих клипах, артистка рассказала, что многие воспоминания кажутся флешбэком из прошлой жизни. Но она верит: уже очень скоро Украина победит, и мы будем творить так, как никогда раньше.

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