Популярна співачка Тіна Кароль представила незвичайний кліп, який готувала для фанатів досить довго.

Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала невеликий уривок із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені". На нових кадрах зірка гордо позувала у костюмах відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna, які

«Довгоочікувана прем'єра, нарешті звучить моє дітище, це особливо!» – каже Тіна під кадрами.

За словами артистки, вона довго чекала на презентацію, і її пісня уособлює непереможний дух нашої нації.

«Нехай пісня стане лейтмотивом для визволення наших територій та людей. Час прийшов будувати нових себе, руйнувати рабство у собі» - також каже Тіна.

У мережі реагують:

«З прем'єрою; mommy 🛐; Неймовірна прем'єра; Як хтось запитає мене: "Як звучить стиль?" Я покажу їм це відео!!)❤️; як подобається! локації та образи взагалі...космічні🪐⭐; Це дуже круто, з прем'єрою! 🤍; Вітаю з прем'єрою Тіна! Вільні. Нескорені. 👏❤️; Такі гарні слова 😍; Несподіване поєднання, звісно. Але робота дуже крута».

Кароль раніше досить стримано вела соціальні мережі, показувала виключно постановочні кадри для глянців та не ділилася особистою інформацією. Однак після 24 лютого зірка стала більш відкритою, чесною і не соромиться у виразах.

«Рашка, вас зрадили. Ваш господар хворий і немічний, останній акорд у кар'єрі дорівнює життю ваших дітей? Слава ЗСУ!» – прокоментувала Тіна останні події.

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