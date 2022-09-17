Популярная украинская певица Тина Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna, которые
«Долгожданная премьера, наконец-то звучит мое детище, это особенно!» - говорит Тина под кадрами.
По словам артистки, она долго ждала презентации, и ее песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации.
«Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе» - также говорит Тина.
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В сети реагируют:
«С премьерой; mommy 🛐; Невероятная премьера; Как кто спросит меня: "Как звучит стиль?" Я покажу им это видео!!)❤️; как нравится! локации и образы вообще...космические🪐⭐; Это очень круто, с премьерой!🤍; Поздравляю с премьерой Тина! Свободны. Непокоренные. 👏❤️; Такие красивые слова😍; Неожиданное сочетание, конечно. Но работа очень крутая».
Кароль ранее довольно сдержанно вела социальные сети, показывала исключительно постановочные кадры для глянцев и не делилась личной информацией. Однако после 24-го февраля звезда стала более открытой, честной и не стесняется в выражениях.
«Рашка, вас предали. Ваш хозяин болен и немощен, последний аккорд в карьере равен жизни ваших детей? Слава ВСУ!» - прокомментировала Тина последние события.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.