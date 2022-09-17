Популярная украинская певица Тина Кароль представила необычный клип, который готовила для фанатов довольно долго.

Популярная украинская певица Тина Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna, которые

«Долгожданная премьера, наконец-то звучит мое детище, это особенно!» - говорит Тина под кадрами.

По словам артистки, она долго ждала презентации, и ее песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации.

«Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе» - также говорит Тина.

В сети реагируют:

«С премьерой; mommy 🛐; Невероятная премьера; Как кто спросит меня: "Как звучит стиль?" Я покажу им это видео!!)❤️; как нравится! локации и образы вообще...космические🪐⭐; Это очень круто, с премьерой!🤍; Поздравляю с премьерой Тина! Свободны. Непокоренные. 👏❤️; Такие красивые слова😍; Неожиданное сочетание, конечно. Но работа очень крутая».

Кароль ранее довольно сдержанно вела социальные сети, показывала исключительно постановочные кадры для глянцев и не делилась личной информацией. Однако после 24-го февраля звезда стала более открытой, честной и не стесняется в выражениях.

«Рашка, вас предали. Ваш хозяин болен и немощен, последний аккорд в карьере равен жизни ваших детей? Слава ВСУ!» - прокомментировала Тина последние события.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.