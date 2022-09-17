Знаменитосі почали випускати своє шоу ще минулого року і вели вони його російською мовою. Навіть після повномасштабного вторгнення рф обидві зірки продовжили розмовляти мовою країни-агресора, за що нарвалися на жорстку критику. Тоді вони знайшли собі безглузде виправдання, мовляв, ніхто не захоче слухати, як вони бекають-мекають та підбирають слова.
Але нарешті Полякова та Єфросиніна дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент. На своїй сторінці в Instagram Маша розмістила затравку першого випуску нового сезону "Дорослих дівчат", де артистки вже розмовляють державною мовою.
Шанувальники в коментарях радіють, що Єфросиніна та Полякова одумалися:
"Схоже, Оля та Маша прислухалися до зауважень користувачів та зйомки нових випусків розпочали вже українською мовою";
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"Дівчата, дякую Вам за українську 😍 обов’язково подивлюся 💙Ви супер💙";
"Ну і як звучить українською!!! У мільйон разів приємніше🥰 насолода! Пішла дивитися випуски, як колись!";
"Невже рідною мовою 🥰";
"Як класно українською!! Ви не втратили щирості, а ще більше здобули 😍";
"Дівчата, я не розумію, чому ви пручались українській. Послухайте себе - ваша українська чудова і ллється наче пісня ❤️ А як ви звучите! Вам личить мова";
"Боооожее яка гарна українська 😍😍 де де де то було раніше !!".
Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина зворушила кадрами з донькою, якій потрібна операція.
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