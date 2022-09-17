Знаменитосі почали випускати своє шоу ще минулого року і вели вони його російською мовою. Навіть після повномасштабного вторгнення рф обидві зірки продовжили розмовляти мовою країни-агресора, за що нарвалися на жорстку критику. Тоді вони знайшли собі безглузде виправдання, мовляв, ніхто не захоче слухати, як вони бекають-мекають та підбирають слова.

Але нарешті Полякова та Єфросиніна дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент. На своїй сторінці в Instagram Маша розмістила затравку першого випуску нового сезону "Дорослих дівчат", де артистки вже розмовляють державною мовою.

Шанувальники в коментарях радіють, що Єфросиніна та Полякова одумалися:

"Схоже, Оля та Маша прислухалися до зауважень користувачів та зйомки нових випусків розпочали вже українською мовою";

"Дівчата, дякую Вам за українську 😍 обов’язково подивлюся 💙Ви супер💙";

"Ну і як звучить українською!!! У мільйон разів приємніше🥰 насолода! Пішла дивитися випуски, як колись!";

"Невже рідною мовою 🥰";

"Як класно українською!! Ви не втратили щирості, а ще більше здобули 😍";

"Дівчата, я не розумію, чому ви пручались українській. Послухайте себе - ваша українська чудова і ллється наче пісня ❤️ А як ви звучите! Вам личить мова";

"Боооожее яка гарна українська 😍😍 де де де то було раніше !!".

Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина зворушила кадрами з донькою, якій потрібна операція.

Як повідомляла Politeka, Потап після повернення в Україну нарвався на критику після публікації патріотичного відео.

Також Politeka писала, що Даніель Салем, який служить у ЗСУ, захопив українців новим відео.