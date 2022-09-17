Знаменитости начали выпускать свое шоу еще в прошлом году и вели они его на русском языке. Даже после полномасштабного вторжения рф обе звезды продолжили говорить на языке страны-агрессора, за что нарвались на жесткую критику. Тогда они нашли себе бессмысленное оправдание, мол, никто не захочет слушать, как они бекают-мекают и подбирают слова.
Но наконец Полякова и Ефросинина прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент. На своей странице в Instagram Маша разместила затравку первого выпуска нового сезона "Взрослых девочек", где артистки уже разговаривают на государственном языке.
Поклонники в комментариях радуются, что Ефросинина и Полякова одумались:
"Похоже, Оля и Маша прислушались к замечаниям пользователей и съемки новых выпусков уже начали на украинском языке";
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Премьер-министр Индии публично отчитал путина за вторжение в Украину: "Сегодняшняя эпоха – это не эпоха войн"
Взрывы в центре оккупированного Херсона: на кадрах с места заметили нечто очень подозрительное
"Захоронены целые семьи": появились кадры захоронений в освобожденном от рф городе, кресты дальше, чем видит глаз
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
"Девушки, спасибо Вам за украинский 😍 обязательно посмотрю 💙Вы супер💙";
"Ну и как звучит на украинском!!! В миллион раз приятнее 🥰 наслаждение! Пошла смотреть выпуски, как когда-то!";
"Неужели на родном языке 🥰";
"Как классно на украинском!! Вы не потеряли искренности, а еще больше завоевали 😍";
"Девушки, я не понимаю, почему вы сопротивлялись украинскому. Послушайте себя - ваш украинский замечательный и льется как песня ❤️ А как вы звучите! Вам подходит язык";
"Бооооже какой хороший украинский 😍😍 где где где то было раньше !!".
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.
Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.
Также Politeka писала, что служащий в ВСУ Даниэль Салем захватил украинцев новым видео.