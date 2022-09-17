Знаменитости начали выпускать свое шоу еще в прошлом году и вели они его на русском языке. Даже после полномасштабного вторжения рф обе звезды продолжили говорить на языке страны-агрессора, за что нарвались на жесткую критику. Тогда они нашли себе бессмысленное оправдание, мол, никто не захочет слушать, как они бекают-мекают и подбирают слова.

Но наконец Полякова и Ефросинина прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент. На своей странице в Instagram Маша разместила затравку первого выпуска нового сезона "Взрослых девочек", где артистки уже разговаривают на государственном языке.

Поклонники в комментариях радуются, что Ефросинина и Полякова одумались:

"Похоже, Оля и Маша прислушались к замечаниям пользователей и съемки новых выпусков уже начали на украинском языке";

"Девушки, спасибо Вам за украинский 😍 обязательно посмотрю 💙Вы супер💙";

"Ну и как звучит на украинском!!! В миллион раз приятнее 🥰 наслаждение! Пошла смотреть выпуски, как когда-то!";

"Неужели на родном языке 🥰";

"Как классно на украинском!! Вы не потеряли искренности, а еще больше завоевали 😍";

"Девушки, я не понимаю, почему вы сопротивлялись украинскому. Послушайте себя - ваш украинский замечательный и льется как песня ❤️ А как вы звучите! Вам подходит язык";

"Бооооже какой хороший украинский 😍😍 где где где то было раньше !!".

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.

Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.

Также Politeka писала, что служащий в ВСУ Даниэль Салем захватил украинцев новым видео.