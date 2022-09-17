Знаменита українська актриса театру та кіно, яку багато хто знає за роль Женьки у серіалі "Свати", Ганна Кошмал, довгий час не давала інтерв'ю.

На сторінці Instagram артистка розкрила причину, чому 6 років не давала інтерв'ю пресі.

"Усім було цікаве лише моє особисте життя, а не ті теми, на які мені хотілося публічно говорити: мистецтво, професія, екологія, життєві цінності та інше, нікому з інтерв'юерів не було цікавим", - зізналася вона.

Проте зараз Анна вперше дала відверте інтерв'ю, бо відчула, що їй є, що сказати.

"Я ніколи собі не зраджую і не женуся за загальним схваленням, тому завжди озвучую свої погляди та переконання чесно", - продовжила вона.

Артистка зізналася, що відповідати на резонансні – це справжній виклик для неї.

"Але це важливо! Я цього не боюсь. Я не люблю створювати інформаційне сміття навколо себе. І говорити неважливе та незмістовне теж не люблю. Тільки те, що має значення. Так, до 24 лютого я не була достатньо свідомою, але зараз ця свідомість є", – відповіла Кошмал.

Зірка «Сватів» упевнена, що знайдуться такі люди, які її розкритикують після інтерв'ю, але також будуть ті, хто готовий почути її.

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