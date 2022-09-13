Как сообщает Politeka.net, c начала полномасштабной войны многие украинцы отказываются общаться на русском, ведь на этом языке говорит враг. Звезда сериала "Сваты", известная актриса Анна Кошмал ответила в Instagram, как относится к знаменитостям, которые не могут общаться на украинском языке.
Анна Кошмал ответила, что не понимает эту позицию. По ее мнению, язык – это мощное оружие против врага, которым нужно пользоваться. Артистка посоветовала больше практиковаться, и тогда на украинский язык будет несложно перейти.
"Не понимаю, как можно иметь такое мощное оружие против врага как язык и не пользоваться им. Одни оправдания, нет никаких конструктивных аргументов, чтобы продолжать говорить вражеским языком, когда сейчас, особенно сейчас, так важно свое! Все учатся, понемногу переходят, кому-то очень сложно, но здесь главное желание и практика", — отметила актриса.
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Анна Кошмал также призналась, что ей в силу профессии было не трудно начать общаться в быту на родном языке, хотя проблемы с переводом возникают даже после полугода практики.
"Это часть моей профессии, с языком у меня и так было все ок. Но чтобы полностью перестроиться понадобилось время. Откровенно говоря, я до сих пор иногда совершаю ошибки, но все меньше и меньше", — призналась звезда сериала "Сваты".
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге.
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