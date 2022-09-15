Стоит отметить, Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Сваты", известная актриса Анна Кошмал, 22 октября будет праздновать свой день рождения. Многие ее друзья и знакомые уже начали спращивать о желаемом подарке, который она хочет получить.

В своем Instagram-stories она поставила точку в этом вопросе и рассказала, о чем мечтает.

Так, актриса Анна Кошмал, призналась, что после этого вопроса до нее дошло, что уже наступила середина сентября и вскоре наступит ее день рождения. Что касается подарка, то у нее есть лишь два желания.

"У меня вчера спросили: "что тебе подарить на день рождения?"... и только тогда ко мне наконец дошло, что уже середина сентября. Первая моя мысль - "какой ужас... это самый короткий год в моей жизни". Подарков я не хочу, хочу только видиться с тем, кого люблю чаще... и хочу победы", - рассказала Анна Кошмал.

Стоит отметить, Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге.

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