Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса театра и кино. Звезда прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. В сериале также снимался Федор Добронравов, который после начала войны поддержал российские оккупационные войска и даже ездил в больницу к солдатам. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Вопросы ко мне?", - написала Анна, обращаясь к фанам.

"Не хотелось позвонить Добронравову хоть один раз после поддержки его оккупантов в больнице", - спросил фан.

"Нет", - лаконично ответила Анна.

"Во сколько впервые села за руль? Как сдала на права. Пожалуйста, расскажи", - написал еще один фан.

"Сдавала на водительские права в 18 лет. У меня был очень требовательный грубый инструктор в школе и тачка, которая разваливалась на ходу. Села за собственный руль в 20 и была очень неуверенным водителем... Три месяца, поту, слез, нервов, разбитая фара, дважды побитый бампер и научилась", - написала Анна.

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