На страничке в Instagram артистка раскрыла причину, почему 6 лет не давала интервью прессе.
«Всем была интересна лишь моя личная жизнь, а не те темы, на которые мне хотелось публично говорить: искусство, профессия, экология, жизненные ценности и прочее, никому из интервьюеров не было интересным», - призналась она.
Однако сейчас Анна впервые дала откровенное интервью, так почувствовала, что ей есть, что сказать.
«Я никогда себе не изменяю и не гонюсь за общим одобрением, поэтому всегда озвучиваю свои взгляды и убеждения честно», - продолжила она.
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Артистка призналась, что отвечать на резонансные - это настоящий вызов для нее.
«Но это важно! Я этого не боюсь. Я не люблю создавать информационный мусор вокруг себя. И говорить неважное и несодержательное тоже не люблю. Только то, что имеет значение. Да, до 24 февраля я не была достаточно сознательной, но сейчас эта сознательность есть», - ответила Кошмал.
Звезда «Сватов» уверенна, что найдутся такие люди, кто ее раскритикует после интервью, но также будут те, кто готов услышать ее.
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал раскрыла душу перед украинцами и заговорила о своих желаниях
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