Знаменитая украинская актриса театра и кино, которую многие знают по роли Женьки в сериале "Сваты", Анна Кошмал, долгое время не давала интервью.

На страничке в Instagram артистка раскрыла причину, почему 6 лет не давала интервью прессе.

«Всем была интересна лишь моя личная жизнь, а не те темы, на которые мне хотелось публично говорить: искусство, профессия, экология, жизненные ценности и прочее, никому из интервьюеров не было интересным», - призналась она.

Однако сейчас Анна впервые дала откровенное интервью, так почувствовала, что ей есть, что сказать.

«Я никогда себе не изменяю и не гонюсь за общим одобрением, поэтому всегда озвучиваю свои взгляды и убеждения честно», - продолжила она.

Артистка призналась, что отвечать на резонансные - это настоящий вызов для нее.

«Но это важно! Я этого не боюсь. Я не люблю создавать информационный мусор вокруг себя. И говорить неважное и несодержательное тоже не люблю. Только то, что имеет значение. Да, до 24 февраля я не была достаточно сознательной, но сейчас эта сознательность есть», - ответила Кошмал.

Звезда «Сватов» уверенна, что найдутся такие люди, кто ее раскритикует после интервью, но также будут те, кто готов услышать ее.

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