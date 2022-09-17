На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила моторошні кадри з деокупованого міста Ізюм Харківської області, де на місці масових поховань виявлено понад 440 тіл українців, загиблих від рук загарбників. Артистка також написала емоційний текст, в якому жорстко висловила своє ставлення до росіян.

"Це все робить не путін…., це роблять росіяни….А коли все закінчиться, вони скажуть шо нічого не знали, не усвідомлювали,були молодими (чи ше якимись) і не замислювалися ні над чим, жили свое життя, були «в не палітеки» , вірили в телевізор…. Але це брехня! Все вони знають! Вони це роблять з нами! Одні фізично, а другі підтримують! Навіть якщо мовчать - підтримують! З їх мовчазної підтримки, у цих покидьків розв'язані руки, і впевненість у безкаранності! Але це не так!", — пише Полякова.

Ольга також додала, що всі російські військові злочинці будуть знайдені та покарані.

"А решта, хто «проста жівет», буде покараний вічним позором і прокляттям всіма українцями на багато віків! Пам’ять всім полеглим в цій страшній війні за свободу і гідність…", — наголосила співачка.

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