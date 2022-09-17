На своей странице в Instagram певица разместила жуткие кадры из деоккупированного города Изюм Харьковской области, где на месте массовых захоронений обнаружено более 440 тел украинцев, погибших от рук захватчиков. Артистка также написала эмоциональный текст, в котором жестко выразила свое отношение к россиянам.

"Это все делает не путин...., это делают россияне....А когда все закончится, они скажут что ничего не знали, не осознавали,были молодыми (или какими-то еще) и не задумывались ни над чем, жили свою жизнь, были "вне политики", верили в телевизор…. Но это ложь! Все они знают! Они это делают с нами! Одни физически, а другие поддерживают! Даже если молчат - поддерживают! С их молчаливой поддержки, у этих подонков развязаны руки, и уверенность в безнаказанности! Но это не так!", - пишет Полякова.

Ольга также добавила, что все российские военные преступники будут найдены и наказаны.

"А остальные, кто «просто живет», будут наказаны вечным позором и проклятием всеми украинцами на многие века! Память всем павшим в этой страшной войне за свободу и достоинство…", — подчеркнула певица.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.

Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.

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