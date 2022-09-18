Дженніфер Лопес показала, як веселиться в Парижі і не забуває про догляд за собою.

Цього разу знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила нагадати, чому так багато часу приділяє догляду за собою. Артистка пишається тим, як виглядає і для цього активно займається спортом, правильно харчується та досить активно займається доглядом за шкірою обличчя та тіла.

Після того, як Лопес відкрила свій бренд косметики, вона стала частіше приділяти увагу зйомкам будинку, у ванній кімнаті або просто перед дзеркалом. На цей раз Дженніфер показала, як веселиться під час поїздки до Франції.

На сторінці свого косметичного бренду співачка поділилася цікавими кадрами із ванної:

"Догляд за собою в Парижі - це завжди хороша ідея", - пише Лопес.

«Чудово 🤍✨; Найкрасивіша 😍; Благословень 💙; про боже 🥹💗; Гарно 😍 сумую за тобою 🥺; Вона бездоганна 😍😭; Омг як гарно 😍; Ми дуже за тобою сумуємо ✨️ 😍; Я таю рн🥹; Гарно 🥹; Боже мій, глянь на неї 😍❤️».

Лопес після весілля з Беном Аффлеком часто з'являється з ним на публіці і хвалиться незвичайним вбранням під час відпочинку. Нещодавно пара була помічена в Малібу під час прогулянки, вони прямували до популярного серед знаменитостей ресторану Nobu.

Відомо, що зіркова пара також завітала на захід Malibu Chili Cook-Off.

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