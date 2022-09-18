Дженнифер Лопес показала, как веселится в Париже и не забывает про уход за собой.

В этот раз знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила напомнить, почему так много времени уделяет уходу за собой. Артистка гордится тем, как выглядит и для этого активно занимается спортом, правильно питается и довольно активно занимается уходом за кожей лица и тела.

После того, как Лопес открыла свой бренд косметики, она стала чаще уделять внимание съемкам дома, в ванной или просто перед зеркалом. В этот раз Дженнифер показала, как веселится во время поездки во Францию.

На странице своего косметического бренда певица поделилась интересными кадрами из ванной:

"Уход за собой в Париже – это всегда хорошая идея", – пишет Лопес.

«Замечательно 🤍✨; Самая красивая 😍; Благословений 💙; о боже 🥹💗; Красиво😍 скучаю по тебе🥺; Она безупречна😍😭; Омг как красиво 😍; Мы очень по тебе скучаем ✨️ 😍; Я таю рн🥹; Красиво 🥹; Боже мой, посмотри на нее 😍❤️».

Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто появляется с ним на публике и хвастается необычными нарядами во время отдыха. Недавно пара была замечена в Малибу во время прогулки, они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu.

Известно, что звездная пара также посетила мероприятие Malibu Chili Cook-Off.

Напомним, Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения: "Ибо честно, как анорексия".

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