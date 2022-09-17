Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", заговорив про черговий злочин росіян в Україні.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво емоційно висловився про трагедію в деокупованому місті Ізюм Харківської області, де на місці масових поховань виявлено понад 440 тіл українців, загиблих від рук загарбників.

"Ізюм. Просто немає слів. росія - країна террорист. Скільки сімей не дожили до визволення, скільки душ закатовано в холодних підвалах, з вологими підлогами.. Я бачив поховання Бучі своїми очима. Я бачив цей жах тут, під Києвом, під столицею. Що ці тварини могли зробити за пів року там? А за 8 років..?", — пише Ектор.

Зірка "Мастер Шеф" задається риторичним питанням, скільки ще потрібно знайти братських могил, скільки ще треба відео моторошних воєнних злочинів, щоб весь світ остаточно прокинувся та став на наш бік проти цього зла.

"Мужаймося, рідні українці, бо нам ще Херсон визволяти, ще Донецьк, ще Луганськ, ще Крим...", — додав Хіменес-Браво.

Шанувальники зіркового шефа в коментарях до посту також не стримують емоцій: "Господи! Будь з нами, з нашими Воїнами! 🙏🏻

Я знаю,Ти на нашій стороні!🥺", "Вони не зрозуміють, доки самі не зіткнуться з таким. Так було завжди", "світла і вічна пам'ять усім загубленим і закатованим душам".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.