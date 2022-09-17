Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству. В этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво эмоционально высказался о трагедии в деоккупированном городе Изюм Харьковской области, где на месте массовых захоронений обнаружено более 440 тел украинцев, погибших от рук захватчиков.

"Изюм. Просто нет слов. россия - страна террорист. Сколько семей не дожили до освобождения, сколько душ замучено в холодных подвалах, с сырыми полами.. Я видел погребения Бучи воочию. Я видел этот ужас здесь, под Киевом, под столицей. Что эти животные могли сделать за полгода там? А за 8 лет..?", — пишет Эктор.

Звезда "Мастер Шеф" задается риторическим вопросом, сколько еще нужно найти братских могил, сколько еще нужно видео жутких военных преступлений, чтобы весь мир окончательно проснулся и встал на нашу сторону против этого зла.

"Крепимся, родные украинцы, потому что нам еще Херсон освобождать, еще Донецк, еще Луганск, еще Крым...", - добавил Хименес-Браво.

Поклонники звездного шефа в комментариях к посту также не сдерживают эмоций: "Господи! Будь с нами, с нашими Воинами! 🙏🏻

Я знаю, Ты на нашей стороне! 🥺", "Они не поймут, пока сами не столкнутся с таким. Так было всегда", "светлая и вечная память всем потерянным и замученным душам".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.