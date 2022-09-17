Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Зірка пройшла до фіналу, але не змогла там здобути перемогу, проте стала успішною блогеркою в Інстаграм, де радує фанів багатьом цікавим. А цього разу зірка показала ефектний образ, розстебнувши блузку.

"Ви так само переживаєте за мої груди на цьому відео, як і я?", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це підпал", "Я переживала", "Шик", "Як кажуть кому, що болить, тому що я на стегна дивилася", "Ахаха, є таке", "Мишко кусає кулаки", "Ні. І думаю, ви не переживаєте. Якби переживали, то не знімали б", "Але хотілося б більше стервозності", "Спокуслива дівчина", "чому мені Юля нагадує Еду з серіалу? Постукайся в мої двері? ну прям дуже", "Вже нічого знімати, то бюст обов'язково показувати", "Гарно. Тільки напевно освітлення виставлене не зовсім правильно і на обличчі видно те, чого напевно навіть і немає. Хто знімав так?".

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