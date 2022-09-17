Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда прошла до финала, но не смогла там одержать победу, но зато стала успешной блогеркой в Инстаграм, где радует фанов многим интересным. А в этот раз звезда показала эффектный образ, расстегнув блузу.

"Вы так же переживаете за мою грудь на этом видео, как и я?", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это поджог", "Я переживала", "Шик", "Как говорят кому, что болит, потому что я на бедра смотрела", "Ахаха, есть такое", "Миша кусает кулаки", "Нет. И думаю, вы не переживаете. Если бы переживали, то не снимали бы", "Но хотелось бы больше стервозности", "Соблазнительная девушка", "почему мне Юля напоминает Эду из сериала Постучись в мою дверь? ну прям очень", "Уже нечего снимать, то бюст обязательно показывать", "Красиво. Только наверно освещение выставлено не совсем правильно и на лице видно то, чего наверно даже и нет. Кто снимал так?".

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