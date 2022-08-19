Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там победу одержала Анна Богдан. Михаил с победительницей встречался некоторое время, но недавно пара заявила о расставании. А Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. И Бельченко старается не огорчать украинцев, постоянно делясь новыми фото и видео.

А в этот раз Юлия решила поговорить с фанами.

"Спрашивайте", - написала Бельченко, приглашая к разговору.

"Ваш парень - украинец?", - спросил фанат.

"Нет", - лаконично ответила Юлия.

"Твой парень живет в Италии?", - спросил еще один человек.

"Да", - написала Бельченко.

"А кто твой парень по знаку зодиака?", - спросил еще один фанат.

"Телец", - ответила Юлия.

"Что для вас серьезные отношения?", - спросил еще один человек.

"Законный брак", - написала Юлия.

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