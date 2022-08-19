Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там победу одержала Анна Богдан. Михаил с победительницей встречался некоторое время, но недавно пара заявила о расставании. А Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. И Бельченко старается не огорчать украинцев, постоянно делясь новыми фото и видео.
А в этот раз Юлия решила поговорить с фанами.
"Спрашивайте", - написала Бельченко, приглашая к разговору.
"Ваш парень - украинец?", - спросил фанат.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Более 50% боевых самолетов вышли из строя": стало известно о катастрофе россиян в Крыму
Это повод для радости: стало известно о грандиозном проиграше путина в Украине и на Западе
Украинские партизаны сорвали грандиозные планы оккупантов в Мелитополе: известно, что произошло
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
"Нет", - лаконично ответила Юлия.
"Твой парень живет в Италии?", - спросил еще один человек.
"Да", - написала Бельченко.
"А кто твой парень по знаку зодиака?", - спросил еще один фанат.
"Телец", - ответила Юлия.
"Что для вас серьезные отношения?", - спросил еще один человек.
"Законный брак", - написала Юлия.
Напомним, Юля "Зайка" из "Холостяка" в нескромном платье засветилась за границей
А еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" рассказала о своих отношениях
Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" в крошечном топе заблистала перед зеркалом