Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там главный герой выбрал Анну Богдан. Пара пробыла вместе больше года, но в конечном итоге разошлась после начала войны. А Юлия стала довольно успешной блогеркой и теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.

"Спрашивайте", - написала Юлия, приглашая фанов к разговору.

"Так это у тебя парень или папик?", - написал фанат в вопросе.

"Не знаю. Вам виднее, кто там у меня", - ответила Бельченко.

Также звезда опубликовала фотографию с возлюбленным. Юлия была в халате и развернулась спиной, а мужчина был без футболки и впечатлял подкачанным телом. Он закрыл лицо телефоном, сделав селфи.

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