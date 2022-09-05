Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участница дошла до финала проекта, но там уступила победу Анне Богдан. Паре не удалось построить в итоге счастливые отношения, а Юля стала довольно успешной блогеркой и недавно обрела свою любовь.
Не забывает Юлия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами с новой фотосессии, впечатлив закулисными кадрами. Звезда была в блузе, мини и ботфортах. Бельченко без стеснения показывая свои роскошные формы, впечатляя украинцев.
"Будет пушка-ракета", - написала звезда.
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Стоит отметить, Юля, как и другие украинские звезды, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после начала войны неоднократно показывала, как ходила со своей мамой плести сетки для военных в школу.
Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" рискнула в последний день лета
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