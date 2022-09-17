Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська показала на відео звірства російських окупантів у Ізюмі Харківської області.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська українська актриса театру та кіно , яка з багатьма своїми колегами займається волонтерством і підтримує ЗСУ у боротьбі проти загарбників.

На цей раз артистка виклала на своїй сторінці в Instagram страшні кадри з деокупованого Ізюму Харківської області.

На відео видно, що місто майже повністю зруйноване, оскільки російські війська випустили близько 500 ракет по Ізюму. За даними РНБО, це найбільша кількість під час масштабного вторгнення, навіть Маріуполь опинився на другому місці.

«Я не знаю, ким це потрібно бути, щоб так розбити школи, дитсадки… ⠀ Подивіться, як зараз виглядає майже повністю зруйноване місто і як там живуть люди після півроку окупації…», - написала Сумська.

Користувачі мережі відгукнулися на відео масштабних руйнувань в Ізюмі.

"Це неможливо дивитися без сльоз…😭 Росія - країна-терорист!",

"Изюм...как так😢Плачу безпрерывно🙏🙏🙏Ещё одна рана в моём сердце🖤💛💙",

"Таких катів світ ще не бачив",

" У мене діра, замість серця. 😢",

"За що???!!!тварюки!!нелюди!!!",, - пишуть у мережі.

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