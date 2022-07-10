Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - успешная украинская актриса театра и кино. Знаменитость начала карьеру в далеком 83-м году и уже почти 40 лет радует своим творчеством украинцем и не собирается останавливаться. Ольга замужем за Виталием Борисюком, с которым уже вместе более четверти века. У пары есть взрослая дочь Анна. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фото с новым "Холостяком".
На фото Ольга стояла с Тарасом Цымбалюком. Пара улыбалась, пока Сумская сделала селфи.
"Кинофестиваль короткометражных фильмов!", - написала Ольга.
Стоит отметить, что Тарас не так давно женился, а после начала войны стало известно, что успел развестись с Тиной Антоненко. А после в интервью признался, что был бы не против пойти на проект "Холостяк" в качестве главного героя.
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