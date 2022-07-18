Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет увлечена любимым делом. В семьи звезды много творческих личностей, в том числе и супруг Виталий Борисюк, который нередко выступает вместе с ней на спектакле.

«С днем рождения, vitaliyborysyuk, Витасик!❤️ Любимый, главное, что мы вместе! 🫶🏻🎂🥂» - пишет Сумская под кадрами со своим супругом.

Трогательные снимки и видео Сумской с мужем сразу поддержали в сети, в том числе и ведущая Лилия Ребрик, поздравившая артистку с именником.

«С именинником 💙💛 Победим!; С Днем рождения 💛 Здоровье крепкого и мечтаний под мирным небом ❤️; Приветствуем вас 💙 победы нашей 🇺🇦здоровье крепкого! Сил и вдохновение !!!; Передай от меня лучшие пожелания! Мира!; Поздравляю с именинником!😻🎂🇺🇦мира, крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта.😍».

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

Также Сумская продемонстрировала образ в желтом платье с поясом и венком на голове. Звезда была в национальных цветах, впечатляя видом.

На втором фото Ольга уже позировала в темном платье с белым воротником. Звезда взялась рукой за талию, впечатляя изгибами.

Напомним, Сумская взволновала украинцев видео с обновленным памятником "Родины-Матери"

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