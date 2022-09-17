Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская показала на видео зверства российских оккупантов в Изюме Харьковской области.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса театра и кино, которая с многими своими коллегами занимается волонтерством и поддерживает ВСУ в борьбе против захватчиков.

В этот раз артистка выложила на своей странице в Instagram страшные кадры из деоккупированного Изюма Харьковской области.

На видео видно, что город почти полностью разрушен, так как российские войска выпустили около 500 ракет по Изюму. По данным СНБО, это самое наибольшее количество во время масштабного вторжения, даже Мариуполь оказался на втором месте.

«Я не знаю, кем это нужно быть, чтобы так разбить школы, детсады… ⠀ Посмотрите, как сейчас выглядит почти полностью разрушенный город и как там живут люди после полугода оккупации…», - написала Сумская.

Пользователи сети откликнулись на видео масштабных разрушений в Изюме.

"Это невозможно смотреть без слез… 😭 Россия – страна-террорист!", "Изюм...как так😢Плачу безпрерывно🙏🙏🙏Еще одна рана в моем сердце🖤💛💙", "Таких палачей мир еще не видел", "У меня дыра, вместо сердца. 😢", "За что???!!! животные!! изверги!!!", - пишут в сети.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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