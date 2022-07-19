Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет занимается любимым делом. Новость о гибели Русланы Писанки просто поразила ее и артистка решила почтить память коллеги, написав обращение в Инстаграм.

«Руся, родная наша… Я шокирована… 😭 Никогда бы не подумала, что буду писать эти слова… Нет, не могу понять… Пожалуй, были серьезные проблемы со здоровьем.. Руся никому ничего не говорила.. Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле.. Нет сил поверить в эту страшную новость» - пишет Ольга.

Она вспомнила, сколько лет работала с Русланой в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных спектаклей, они могли говорить часами обо всем.

«Руся очень тяжело пережила смерть брата несколько лет назад, он был прекрасным кинооператором, затем операция на сердце у мамы…Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду.. Никто не знал о ее боли. публике – это всегда фейерверк эмоций, обаяния, таланта и хорошего юмора… Я радовалась за Русью, когда ее утвердили на плюсах ведущей программы «Твой день»… Любовалась ею в кадре, я знала, насколько для нее это было важно – вернуться на ТВ…» - высказалась Ольга.

Также она показала свои последние кадры с Русланой в студии. Эта страшная новость о ее потере ошеломила всю страну, миллионы поклонников Русланы.

«Лети, пусть там, в засветах тебе будет хорошо… 🙏🏻 Глубокие соболезнования семье и мужу. Помолимся за упокой души рабы Божией Русланы Писанки 🙏🏻».

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