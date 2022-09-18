Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", де перебувала в команді Святослава Вакарчука, виступила в несподіваному дуеті.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектне відео з концерту українського гурту "Крихітка", під час якого Христина разом із солісткою гурту Олександрою Кольцовою виконала їхню пісню "У мене є мен".

"В мене є улюблена українська група "Крихітка" і вони вже давно в пантеоні моїх богів, особливо Каша Сальцова! Люблюнеможу❤️Дякую за найкращий концерт, за всі пісні, творіть ще, будь-ласочка🙏", — зізнається Соловій.

Шанувальники Христини в коментарях захоплюються обома артистками:

"Неочікуваний дует, обожнюю Крихітку і Олександру особисто, ще зі свого студентства, а це досить років тому, такий неочікуваний камбек...";

"Христино, вам, до речі, дуже личить такий репертуар, але ця пісня в мене ассоціюється лише з Крихіткою";

"І хто тут з вас крихітка";

"Такий самий класний дует, як і "ти суперстар, а я на старті, в тебе ліхтар, в мене факел..."❤️".

Христина Соловій прийшла на «Голос країни» 2013 зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Теперж же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні.

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