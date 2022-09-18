Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где находилась в команде Святослава Вакарчука, выступила в неожиданном дуэте.

На своей странице в Instagram артистка разместила эффектное видео с концерта украинской группы "Крихітка", во время которого Кристина вместе с солисткой группы Александрой Кольцовой исполнила их песню "У мене є мен".

"У меня есть любимая украинская группа "Крихітка" и они уже давно в пантеоне моих богов, особенно Каша Сальцова! Люблю не могу ❤️ Спасибо за лучший концерт, за все песни, творите еще, пожалуйста", — признается Соловий.

Поклонники Кристины в комментариях восхищаются обеими артистками:

"Неожиданный дуэт, обожаю Крихітку и Александру лично, еще со своего студенчества, а это достаточно лет назад, такой неожиданный камбэк...";

"Кристина, вам, кстати, очень подходит такой репертуар, но эта песня у меня ассоциируется только с Крихіткой";

"И кто здесь из вас крошка";

"Такой же классный дуэт, как и "ты суперстар, а я на старте, у тебя фонарь, у меня факел..."❤️".

Кристина Соловий пришла на «Голос країни» в 2013 году со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране.

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