З початку повномасштабного вторгнення рф зірка поїхала за кордон і жила там деякий час, потім вона повернулася до України, але наприкінці літа знову вирушила у подорож за кордон.
Раніше Неплях зізнавалася, що через стрес набрала зайву вагу. Влітку, за її словами, вона при зрості в 173 см важила 68 кг, наївши 9 кг. Але модель не соромиться своїх форм, впевнено демонструє фігуру та не відмовляє собі в смачненькому.
"Знайдіть в цьому житті когось, хто буде вас любити так, як я люблю пасту в Італії❤️", — написала вона під відео.
Ганні в коментарях дорікнули, що в час війни недоречно виставляти напоказ надмірну розкіш: "Хтось воює чи допомагає армії, а хтось жре!". Неплях одразу ж різко відповіла: "а хтось може сувміщати, а хтось тільки базікати і шукати у всьому зраду".
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Проте більшість підписників виявилися лояними та оцінили апетитне відео:
"Після цього відео так пасти захотілося 😂";
"Інакше який сеанс у цьому коханні!";
"Таке саме😍Обожнюю пасту, завжди кажу, що ми найкраща пара в світі😂".
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