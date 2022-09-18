"Міс Україна Всесвіт 2021", екс-учасниця шоу "Холостяк", модель Ганна Неплях, хоч і набрала зайві кілограми, проте ні в чому собі не відмовляє.

З початку повномасштабного вторгнення рф зірка поїхала за кордон і жила там деякий час, потім вона повернулася до України, але наприкінці літа знову вирушила у подорож за кордон.

Раніше Неплях зізнавалася, що через стрес набрала зайву вагу. Влітку, за її словами, вона при зрості в 173 см важила 68 кг, наївши 9 кг. Але модель не соромиться своїх форм, впевнено демонструє фігуру та не відмовляє собі в смачненькому.

За останні дні Неплях вже встигла відвідати Італію та Іспанію. Цього разу на своїй сторінці в Instagram модель розмістила спокусливу відеонарізку, де в різних італійських ресторанах куштує пасту.

"Знайдіть в цьому житті когось, хто буде вас любити так, як я люблю пасту в Італії❤️", — написала вона під відео.

Ганні в коментарях дорікнули, що в час війни недоречно виставляти напоказ надмірну розкіш: "Хтось воює чи допомагає армії, а хтось жре!". Неплях одразу ж різко відповіла: "а хтось може сувміщати, а хтось тільки базікати і шукати у всьому зраду".

Проте більшість підписників виявилися лояними та оцінили апетитне відео:

"Після цього відео так пасти захотілося 😂";

"Інакше який сеанс у цьому коханні!";

"Таке саме😍Обожнюю пасту, завжди кажу, що ми найкраща пара в світі😂".

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