"Мисс Украина Вселенная 2021", экс-участница шоу "Холостяк", модель Анна Неплях, хоть и набрала лишние килограммы, но ни в чем себе не отказывает.

С начала полномасштабного вторжения рф звезда уехала за границу и жила там некоторое время, затем она вернулась в Украину, но в конце лета снова отправилась в путешествие за границу.

Ранее Неплях признавалась, что из-за стресса набрала лишний вес. Летом, по ее словам, она при росте в 173 см весила 68 кг, наев 9 кг. Но модель не стесняется своих форм, уверенно демонстрирует фигуру и не отказывает себе во вкусненьком.

За последние дни Неплях уже успела посетить Италию и Испанию. В этот раз на своей странице в Instagram модель разместила соблазнительную видеонарезку, где в разных итальянских ресторанах пробует пасту.

"Найдите в этой жизни кого-то, кто будет вас любить так, как я люблю пасту в Италии", - написала она под видео.

Анну в комментариях упрекнули, что во время войны неуместно выставлять напоказ чрезмерную роскошь: "Кто-то воюет или помогает армии, а кто-то жрет!". Неплях сразу же резко ответила: "а кто-то может совмещать, а кто-то только болтать и искать во всем зраду".

Однако большинство подписчиков оказались лояными и оценили аппетитное видео:

"После этого видео так пасты захотелось 😂";

"Иначе какой сеанс в этой любви!";

"Такое же 😍Обожаю пасту, всегда говорю, что мы лучшая пара в мире😂".

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.

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