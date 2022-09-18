С начала полномасштабного вторжения рф звезда уехала за границу и жила там некоторое время, затем она вернулась в Украину, но в конце лета снова отправилась в путешествие за границу.
Ранее Неплях признавалась, что из-за стресса набрала лишний вес. Летом, по ее словам, она при росте в 173 см весила 68 кг, наев 9 кг. Но модель не стесняется своих форм, уверенно демонстрирует фигуру и не отказывает себе во вкусненьком.
"Найдите в этой жизни кого-то, кто будет вас любить так, как я люблю пасту в Италии", - написала она под видео.
Анну в комментариях упрекнули, что во время войны неуместно выставлять напоказ чрезмерную роскошь: "Кто-то воюет или помогает армии, а кто-то жрет!". Неплях сразу же резко ответила: "а кто-то может совмещать, а кто-то только болтать и искать во всем зраду".
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Однако большинство подписчиков оказались лояными и оценили аппетитное видео:
"После этого видео так пасты захотелось 😂";
"Иначе какой сеанс в этой любви!";
"Такое же 😍Обожаю пасту, всегда говорю, что мы лучшая пара в мире😂".
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина тронула кадрами с дочерью, которой нужна операция.
Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.
Также Politeka писала, что служащий в ВСУ Даниэль Салем захватил украинцев новым видео.