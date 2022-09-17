Телеведучий та головний герой шоу «Холостяк-9» Микита Добринін показав, який конфуз вийшов у його дружини блогерки Даші Квіткової у Львові.

Як повідомляє Politeka.net , зараз Микита Добринін разом із коханою дружиною Дашею Квітковою вирушили до Львова. Блогерша вже ділилася романтичними кадрами і розповідала, що мали побачення з чоловіком.

Наразі подружжя вирішило зафіксувати на свої телефони пам'ятки чудового міста в західній Україні.

Микита почав знімати львівський оперний театр, а ось його дружина направила камеру телефону у протилежний напрямок.

"Даша, ти точно в той бік красу знімаєш?", - Запитав телеведучий Квіткову.

Після цього вона обернулася і направила камеру у бік оперного театру.

"Так уже краще", - зазначив Микита Добринін.

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