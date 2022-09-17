Як повідомляє Politeka.net , зараз Микита Добринін разом із коханою дружиною Дашею Квітковою вирушили до Львова. Блогерша вже ділилася романтичними кадрами і розповідала, що мали побачення з чоловіком.
Наразі подружжя вирішило зафіксувати на свої телефони пам'ятки чудового міста в західній Україні.
Микита почав знімати львівський оперний театр, а ось його дружина направила камеру телефону у протилежний напрямок.
"Даша, ти точно в той бік красу знімаєш?", - Запитав телеведучий Квіткову.
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Після цього вона обернулася і направила камеру у бік оперного театру.
"Так уже краще", - зазначив Микита Добринін.
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