Телеведущий и главный герой шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин показал, какой конфуз вышел у его жены блогерши Даши Квитковой во Львове.

Как сообщает Politeka.net, сейчас Никита Добрынин вместе с любимой женой Дашей Квитковой отправились во Львов. Блогерша уже делилась романтическими кадрами и рассказывала, что у них было свидание с мужем.

Сейчас супруги решили запечатлеть на свои телефоны достопримечательности чудесного города в западной Украине.

Никита принялся снимать львовский оперный театр, а вот его жена направила камеру телефона в противоположное направление.

«Даша, ты точно в ту сторону красоту снимаешь?», - спросил телеведущий Квиткову.

После этого она повернулась и направила камеру в сторону оперного театра.

«Так уже лучше», - отметил Никита Добрынин.

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