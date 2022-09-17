Как сообщает Politeka.net, сейчас Никита Добрынин вместе с любимой женой Дашей Квитковой отправились во Львов. Блогерша уже делилась романтическими кадрами и рассказывала, что у них было свидание с мужем.
Сейчас супруги решили запечатлеть на свои телефоны достопримечательности чудесного города в западной Украине.
Никита принялся снимать львовский оперный театр, а вот его жена направила камеру телефона в противоположное направление.
«Даша, ты точно в ту сторону красоту снимаешь?», - спросил телеведущий Квиткову.
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После этого она повернулась и направила камеру в сторону оперного театра.
«Так уже лучше», - отметил Никита Добрынин.
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