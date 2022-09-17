Як пише Politeka.net, відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.
Але й про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм та ділиться подробицями свого нового життя.
Зараз вона поділилася гарною новиною, найперший обліковий запис вдалося розблокувати.
«Котики мої улюблені 😍 За півроку, поки @babaslavka була заблокована, я нормально тут освоїлася 🤪 і йти не збираюся 🥳 Я закрила цю сторінку і викладатиму те, що хочу. Якщо комусь захочеться висловити свою думку , милості прошу , але переконливе прохання не плутати його з хамством ? Інакше буду банити ? 😘😘», - повідомила Камінська.
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"Як круто. А як Вам вдалося розблокувати? Підкажіть будь ласка ☺️ а то моєї теж уже як півроку",
"Моя, дівчинко, я особисто сумувала 😇🤗🥰",
"Тобто, тепер « вашу маму і тут, і там показують»?,
"Кохаємо і від душі кайфуємо з твоїм гумором",
"Класна та справжня",
"На цю вже підписалися найвідданіші 😊", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила шанувальників змінами у зовнішності
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