Відома співачка Слава Камінська, тікаючи від вторгнення росіян до України, тимчасово осіла в Амстердамі.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

Але й про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм та ділиться подробицями свого нового життя.

Зараз вона поділилася гарною новиною, найперший обліковий запис вдалося розблокувати.

«Котики мої улюблені 😍 За півроку, поки @babaslavka була заблокована, я нормально тут освоїлася 🤪 і йти не збираюся 🥳 Я закрила цю сторінку і викладатиму те, що хочу. Якщо комусь захочеться висловити свою думку , милості прошу , але переконливе прохання не плутати його з хамством ? Інакше буду банити ? 😘😘», - повідомила Камінська.

Користувачі мережі відгукнулися на звернення, дехто поцікавився у Слави, як їй вдалося вийти з бана?

"Як круто. А як Вам вдалося розблокувати? Підкажіть будь ласка ☺️ а то моєї теж уже як півроку",

"Моя, дівчинко, я особисто сумувала 😇🤗🥰",

"Тобто, тепер « вашу маму і тут, і там показують»?,

"Кохаємо і від душі кайфуємо з твоїм гумором",

"Класна та справжня",

"На цю вже підписалися найвідданіші 😊", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила шанувальників змінами у зовнішності

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