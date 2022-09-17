Известная певица Слава Каминская, убегая от вторжения россиян в Украину, временно осела в Амстердаме.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.

Но и о своих поклонниках не забывает. Артистка активно развивает страницу в Инстаграм и делится подробностями своей новой жизни.

Сейчас она поделилась хорошей новостью, самый первый аккаунт удалось разблокировать.

«Котики мои любимые 😍 За пол года , пока @babaslavka была заблокирована , я нормально тут освоилась 🤪 и уходить не собираюсь 🥳 Я закрыла эту страницу и буду выкладывать то , что хочу . Если кому-то захочется высказать своё мнение , милости прошу , но убедительная просьба не путать его с хамством 😉Иначе буду банить 🙊✊🏼 писи: кстати , на эту страницу подписаны воспитанные люди , как показало время 😘 За что огромное вам спасибо 😘😘😘😘😘», - сообщила Каминская.

Пользователи сети откликнулись на обращение, некоторые поинтересовались у Славы, как ей удалось выйти из бана?

"Как круто. А как Вам удалось разблокировать? Подскажите пожалуйста ☺️ а то моей тоже уже как пол года",

"Моя, девочка, я лично скучала😇🤗🥰",

"То есть, теперь « вашу маму и тут, и там показывают»?,

"Любожаем и от души кайфуем с твоим юмором",

"Классная и настоящая",

"На эту уже подписались самые преданные😊", - пишут в сети.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" озадачила поклонников переменами во внешности

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