Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" разом із Максом Михайлюком, часто показує в Інстаграм кадри зі свого життя та вражає образами.
«Вибачте, але зараз буде мат! Реально інших слів не знайшла. Дівчатка, які пишуть моїм подругам щодо збору. Це звернення для вас! - висловилася Даша про останні події – деякі незадоволені її роботою почали писати гидоту на адресу благодійного грошового збору.
Замість порожніх повідомлень, зробіть щось корисне для країни. Дякую, що стежте за мною з лівих сторінок і пишете фігню всім моїм знайомим. Але знайте, смішні тут лише ви» – пише Даша.
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Також зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до шанувальників та хейтерів.
"Це я могла б зараз ходити за кордоном, за версією хейтерських шаболд, які пишуть, що я збираю собі на відпочинок. Але ні, це наш прекрасний Київ, а я крокую в щасливе майбутнє, де ми з вами вже зібрали близько 150К гривень на бавовну".
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