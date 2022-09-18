Известная блогерша Даша Ульянова и победительница "Холостяка" решила ответить на высмеивание хейтеров и не смогла сдержать эмоции.

Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" вместе с Максом Михайлюком, часто показывает в Инстаграм кадры из своей жизни и впечатляет образами.

«Простите, но сейчас будет мат! Реально, других слов не нашла. Девочки, которые пишут моим подругам по поводу сбора. Это обращение для вас!» - высказалась Даша о последних событиях – некоторые недовольные ее работой начали писать гадости в адрес благотворительного денежного сбора.

«Вместо пустых сообщений, сделайте что-то полезное для страны. Спасибо, что следите за мной с левых страниц и пишете фигню всем моих знакомым. Но знайте, смешные здесь только вы» - пишет Даша.

Также звезда поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к поклонникам и хейтерам.

"Это я могла бы сейчас ходить за границей, по версии хейтерских шаболд, которые пишут, что я собираю себе на отдых. Но нет, это наш прекрасный Киев, ну а я шагаю в счастливое будущее, где мы с вами уже собрали около 150К гривен на бавовну".

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