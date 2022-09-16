Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка заинтриговала фолловеров новым концертом на Кипре.
Свой пост Саша сопроводила очаровательным фото, на котором ее можно увидеть вместе с парнями из коллектива – Никитой Будашем и Дмитрием Мазураком. Стоит отметить, что со времен Нацотбора на Евровидение участники KAZKA сильно изменились, в первую очередь, за счет перемены образов и стиля. А сама Зарицкая сильно похудела за последние несколько лет.
В подписи к фотографии Александра написала: "Уже через 8 дней мы увидимся на Кипре. Второй раз. Первый концерт прошел еще задолго до 24 февраля, в прошлой жизни. Тогда Лимасол встретил нас солдаутом, беззаботной весной и сверхкрутой публикой. На этот раз мы споем НА БИС о том, что волнует. Поделимся новыми историями и ощущениями, объединим украинцев из разных городов и поддержим тех, кто в этом нуждается сегодня дома. И совершенно точно проведем еще один незабываемый вечер вместе. Ждем вас. 23.09 Кипр, Лимассол. Благотворительный концерт НА БИС".
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