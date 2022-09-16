Популярный украинский исполнитель, шоумен и комик Владимир Дантес, который после 11 лет отношений расстался с женой Надей Дорофеевой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист заинтриговал поклонников съемками нового шоу.

Похоже, Вова нашел себе новое занятие после развода со звездной женой и начал снимать собственное шоу. Так, он раскрыл некоторые подробности будущей премьеры и показал забавные кадры со съемок. По словам артиста, в съемках этого шоу принимала участия практически та же команда, которая занималась и другим его проектом.

"Сняли первые серии нового шоу. Команда почти вся с "Мам, я делаю бизнес" но есть новички, так что точно будет весело и интересно. Каждый выпуск новый соведущий. Каждый выпуск новое хорошее дело – помощь ВСУ. Каждый раз по дороге новые открытия: волонтеры, стартаперы и просто кайфовые люди, продолжающие наполнять жизнью Украину", - раскрыл некоторые подробности исполнитель.

По словам Дантеса, война точно закончится победой Украины, и потом будет много работы по восстановлению страны, и чтобы сделать даже лучше, чем было. "Будем делать все вместе, поддерживая и вдохновляя друг друга", - подытожил Владимир.

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