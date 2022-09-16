Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны остается в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда рассказала о возвращении на экраны вокального шоу "Голос країни", и показала фото с Юрием Горбуновым, сделанные с разницей в полгода, на которых можно увидеть, как они изменились.

Так, сначала ведущие "Голосу" Катя и Юрий позируют в закулисье съемок и демонстрируют, как выглядят сейчас. И если сравнить со снимками шестимесячной давности, которые были сняты тогда, то можно заметить, что ведущие сильно изменились. Теперь они как будто потеряли блеск в глазах и постарели, а улыбки стали совсем не веселые.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Первые фотографии и последние отделяют только полгода, но по ощущению гораздо больше… Голос країни – большая часть моей телевизионной жизни, казалось, что ничего не может помешать большим талантам участников… Ничего, кроме полномасштабной войны… Мы сняли почти все эпизоды Голоса країни до вторжения, и большая часть проекта не успела выйти в эфир. Большинство участников так и не увидели зрители, а они так мечтали о своем шансе, готовились, нервничали, выступали, соревновались. Голос країни возвращается со 2 октября, по воскресеньям в 21:00 на телеканале ТЕТ".

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