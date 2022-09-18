Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" і запам'яталася багатьом через вибір у фіналі, продовжує активно вести Інстаграм. Вона розповідає про свіжі музичні новинки, ділиться історіями з життя та показує свої будні.

На цей раз після завершення туру Світло Злата вирішила розповісти про мінуси активних подорожей у воєнний час. Авіаперельоти недоступні в нашій країні через низку обмежень, і звикнути весь час їздити автобусами та поїздами не так легко.

«Стояти до ранку… Сумую літаками: вжух з Борисполя в будь-яку точку, капуч в аеропорту, смакота, книжка перед вильотом. Взагалі, залізничні вокзали, аеропорти тощо. - Обличчя будь-якої країни! Хочу бачити зміни у цьому в нас. Розумію, що все потихеньку, і в нас зараз інші завдання. Але мрію, щоби ці часи настали» - висловилася Злата.

Нерідко Злата розповідає про те, як доглядає себе і чим балує шкіру для блискучого ефекту.

«Тур Світло завершено! То справжній фінальний концерт! Після цього скажу чесно: шкіра моя втомлена, стрес, недосипання, макіяж. Потрібно пожвавити, омолодити та зволожити» - зізналася Злата. Також артистка розповіла, як ходить до косметолога та якими процедурами захоплювалася раніше

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.