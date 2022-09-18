Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и запомнилась многим из-за выбора в финале, продолжает активно вести Инстаграм. Она рассказывает о свежих музыкальных новинках, делится историями из жизни и показывает свои будни.

В этот раз после завершения тура Свет Злата решила рассказать о минусах активных путешествий в военное время. Авиаперелеты недоступны в нашей стране из-за ряда ограничений, и привыкнуть все время ездить на автобусах и поездах не так легко.

«Стоять до утра… Скучаю по самолетам: вжух с Борисполя в любую точку, капуч в аэропорту, вкусняшки, книжка перед вылетом. Вообще, железнодорожные вокзалы, аэропорты и тд. – лицо любой страны! Хочу видеть перемены в этом у нас. Понимаю, что все потихоньку и у нас сейчас другие задачи. Но мечтаю, чтобы эти времена наступили» - высказалась Злата.

Нередко Злата рассказывает о том, как ухаживает за собой и чем балует кожу для блестящего эффекта.

«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата. Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.