Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и запомнилась многим из-за выбора в финале, продолжает активно вести Инстаграм. Она рассказывает о свежих музыкальных новинках, делится историями из жизни и показывает свои будни.
В этот раз после завершения тура Свет Злата решила рассказать о минусах активных путешествий в военное время. Авиаперелеты недоступны в нашей стране из-за ряда ограничений, и привыкнуть все время ездить на автобусах и поездах не так легко.
«Стоять до утра… Скучаю по самолетам: вжух с Борисполя в любую точку, капуч в аэропорту, вкусняшки, книжка перед вылетом. Вообще, железнодорожные вокзалы, аэропорты и тд. – лицо любой страны! Хочу видеть перемены в этом у нас. Понимаю, что все потихоньку и у нас сейчас другие задачи. Но мечтаю, чтобы эти времена наступили» - высказалась Злата.
Нередко Злата рассказывает о том, как ухаживает за собой и чем балует кожу для блестящего эффекта.
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«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата. Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.