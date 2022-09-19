Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична та вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Варя розмістила ефектні портретні фото, на яких покрасувалася з яскравим макіяжем та в рожевій бандані. Кадри дівчина не стала ніяк підписувати, залишивши під ними лише грайливий емодзі🤓.

Бойфренд Кошової, і'мя та вік якого вона не розкриває, але частенько показує в сторіс, одразу ж відзначився в коментарях, написавши "модна Варвара, на башці бандана 😈💕💕". "Найлютіший коментар", — відповіла йому Варя.

Шанувальники захоплюються вродою доньки Кошового: "Варя, ви неперевершені😎 ", "Шалено красиво виглядаєш", "Вау😍красуня", боже яка ❤️ ", "Нереальна блін 🤯👅".

Відзначимо, певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою ​​сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем.



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