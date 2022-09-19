Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистичная и уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика".

В этот раз на своей странице в Instagram Варя разместила эффектные портретные фото, на которых покрасовалась с ярким макияжем и розовой банданой. Кадры девушка не стала никак подписывать, оставив под ними только игривый эмодзи🤓.

Бойфренд Кошевой, имя и возраст которого она не раскрывает, но частенько показывает в сторис, сразу же отметился в комментариях, написав "модная Варвара, на башке бандана 😈💕💕". "Самый лютый комментарий", - ответила ему Варя.

Поклонники восхищаются красотой дочери Кошевого: "Варя, вы непревзойденны 😎", "Безумно красиво выглядишь", "Вау😍красавица", боже какая ❤️", "Нереальная блин 🤯👅".

Отметим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.



Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.