Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше оскандалилася з Олею Поляковою через небажання переходити українською мовою, зараз усіляко показує, як спілкується "по-новому" та вражає фанатів. Не так часто артиска показує в мережі, як проходять її будні та чим вона займається.

Як виняток іноді Єфросиніна дозволяє собі показати, як виглядає вдома без модного вбрання, веселиться з дітьми або дуріє в гримерці.

«А так хочеться стару добру дівочу розпакування)» - віджартувала Марія.

У мережі відреагували, звертаючи більше увагу на фігуру зірки: «Я вчора теж ребус із коробкою розгадувала 😂; Як ви схудли 😮😍; Боже як ви схудли будь ласка краще більше харчуйтесь! Нам українцям потрібні сили; Поки ми всі ганяємося за стрункістю, Маша її вже наздогнала та перегнала. Зупиніться), тому що я почуваюся коровою)); Ви так схудли 😮».

Зазначимо, що повномасштабна війна, з якої прийшли росіяни на нашу землю, принесла багато бід українцям. Крім смертей та руйнувань більшість залишилися і без засобів для існування.

І хоча у багатьох артистів є безліч накопичень, деякі звикли до слави та постійної уваги.

Нещодавно Оля Полякова вирішила поскаржитися на своє життя у новому випуску шоу Маші Єфросініної "Дорослі дівчатка".

Нагадаємо, Єфросиніна та Полякова після жорсткої критики від українців несподівано схаменулися: "Чому ви чинили опір..."

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