Популярная и известная телеведущая Маша Ефросинина решила показать частичку своих будней и привлекла внимание.

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее оскандалилась с Олей Поляковой из-за нежелания переходить на украинский язык, сейчас всячески показывает, как общается "по-новому" и впечатляет фанатов. Не так часто артиска показывает в сети, как проходят ее будни и чем она занимается.

В виде исключения иногда Ефросинина позволяет себе показать, как выглядит дома без модных нарядов, веселится с детьми или дурачится в гримерке.

«А так хочется старую добрую девичью распаковку)» - отшутилась Мария.

В сети отреагировали, обращая больше внимание на фигуру звезды: «Я вчера тоже ребус с коробкой разгадывала😂; Как вы похудели 😮😍; Боже как вы похудели пожалуйста лучше больше питайтесь! Нам украинцам нужно силы; Пока мы все гоняемся за стройностью, Маша ее уже догнала и перегнала. Остановитесь), потому что я чувствую себя коровой)); Вы так похудели 😮».

Отметим, полномасштабная война, с которой пришли россияне на нашу землю, принесла много бед украинцам. Помимо смертей и разрушений большинство остались и без средств для существования.

И хотя у многих артистов есть множество накоплений, некоторые привыкли к славе и постоянному вниманию.

Недавно Оля Полякова решила пожаловаться на свою жизнь в новом выпуске шоу Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

Напомним, Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались: "Почему вы сопротивлялись..."

Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.

Также Politeka писала, что служащий в ВСУ Даниэль Салем захватил украинцев новым видео.