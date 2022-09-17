Известный телеведущий Даниэль Салем, который в рядах ВСУ сейчас защищает Украину от оккупантов, порадовал поклонников боевым духом.

Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танцы со звездами», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф он пошел в ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. Уже дважды он пострадал в ходе боевых действий: недавно получил травму спины, поймав пулю в броник, а ранее — контузию и повредил ухо. Но артист не теряет боевого настроения.

В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил неожиданное видео, на котором едет за рулем авто и под "минус" поет хит американского рэпера Coolio "Gangsta's Paradise".

"Что-то там на путал, ну и пусть, верю в победу, потому и пою", - лаконично подписал кадры Даниэль.

Поклонники в комментариях поддержали звездного героя и одобрили его выбор песни:

"С такими мужчинами мы победим!!!!!! 💛💙 наши защитники самые сильные, красивые и настоящие!!!!🔥";

"Класс🔥 Давай припев👏";

"СЛАВА настоящим мужчинам!😍";

"Непобедимый красавчик!";

"Теперь еще нужно такое же видео но со «Стефанией»🤙🏻🤙🏻";

"Моя любимая песня в исполнении удивительного мужчины🔥";

"Классно🔥🔥🔥🙏, так ждала припев, обломал";

"Потом рашисты скажут: «вот, видите, точно Натовцы воюют, по-английски поют» 😂😂".

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