Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танцы со звездами», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф он пошел в ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. Уже дважды он пострадал в ходе боевых действий: недавно получил травму спины, поймав пулю в броник, а ранее — контузию и повредил ухо. Но артист не теряет боевого настроения.
В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил неожиданное видео, на котором едет за рулем авто и под "минус" поет хит американского рэпера Coolio "Gangsta's Paradise".
"Что-то там на путал, ну и пусть, верю в победу, потому и пою", - лаконично подписал кадры Даниэль.
Поклонники в комментариях поддержали звездного героя и одобрили его выбор песни:
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"С такими мужчинами мы победим!!!!!! 💛💙 наши защитники самые сильные, красивые и настоящие!!!!🔥";
"Класс🔥 Давай припев👏";
"СЛАВА настоящим мужчинам!😍";
"Непобедимый красавчик!";
"Теперь еще нужно такое же видео но со «Стефанией»🤙🏻🤙🏻";
"Моя любимая песня в исполнении удивительного мужчины🔥";
"Классно🔥🔥🔥🙏, так ждала припев, обломал";
"Потом рашисты скажут: «вот, видите, точно Натовцы воюют, по-английски поют» 😂😂".
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