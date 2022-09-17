Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) по возвращении в Украину продолжает получать жесткие упреки.

Муж Насти Каменских с начала полномасштабного вторжения рф жил за границей и долгое время игнорировал все вопросы о своем местожительстве, не давал интервью и блокировал тех поклонников, которые задавали ему подобные вопросы.

Накануне Потап неожиданно объявился в Украине и заявил, что якобы приехал на родину давно, но не афишировал свое возвращение. Но поклонникам такие оправдания показались слабыми, поэтому на исполнителя и дальше обрушивается шквал критики.

В этот раз на своей странице в Instagram Потапенко разместил показательное видео, на котором у простых украинцев спрашивают, на что они бы потратили деньги, если бы выиграли миллион. Все отвечают, что бы пустили средства на помощь ВСУ и благотворительность.

"Это лучшее за сегодня 🙏🏻!", - лаконично написал под кадрами Потап.

Подписчики артиста в комментариях восхищаются волей нашего народа, а также подбрасывают упреки в сторону певца:

"Потапа, как человека, который перед россиянами снимал штаны в москвобаде, судьба поставила на место. Это стыд нашей эстрады. Пусть себе живет своей жизнью, но на больших экранах НЕ ИМЕЕТ ПРАВА появляться. Не заслужил!";

"Наши люди – лучшие в мире!";

"Горжусь нашим народом, нация человечности! 🙏💛💙".

Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.

Также Politeka писала, что Джамала на польских "Танцах со звездами" решила удивить публику не только танцами.