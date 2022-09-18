Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно вирішила влаштувати вінчання зі своїм чоловіком Іваном Хом'ячуком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами у весільному образі, а підпис до них поділилася корисним лайфхаком для закоханих пар.

Так, на нових фотографіях можна побачити Ілону та її чоловіка Івана у весільних образах, у яких вони були на вінчанні та обмінялися обручками. Виглядають ці знімки дуже зворушливо, а особливого шарму додають чорно-білі тони.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "За що я тебе люблю Напишіть на аркуші паперу список з 10 причин, чому ви любите свого чоловіка (дружину). Тримайте його у вашому гаманці та регулярно доповнюйте його. Переглядайте цей список, коли ви подорожуєте або ж коли ви посварилися. Любов переможе усе. Бережіть себе ".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію танцівниці: "Неймовірно красиві", "Привітання, тепла вашій родині", "Так красиво", "Я вважаю, що люблять не за щось, а всупереч усьому", "Вітаю! Щастя вам на довгі роки! Дякую за пораду. Шикарна сукня", "Фотографії надзвичайно прекрасні і так красномовно передають ваші почуття! І ви така красива, вишукана, ніжна і граціозна!", "Будьте щасливі разом завжди", "Яка ви гарна пара! Мої вітання".

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