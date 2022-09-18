Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно решила устроить венчание со своим мужем Иваном Хомячуком, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами в свадебном образе, а в подписи к ним поделилась полезным лайфхаком для влюбленных пар.

Так, на новых фотографиях можно увидеть Илону и ее мужа Ивана в свадебных образах, в которых они были на венчании и обменялись кольцами. Выглядят эти снимки очень трогательно, а особого шарма им добавляют черно-белые тона.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "За что я люблю тебя? Напишите на листе бумаги список из 10 причин, почему вы любите своего мужа (жену). Держите его в кошельке и регулярно дополняйте его. Просматривайте этот список, когда вы путешествуете, или когда вы поссорились. Любовь победит все. Берегите себя".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию танцовщицы: "Невероятно красивые", "Поздравления, тепла вашей семье", "Так красиво", "Я считаю, что любят не за что-то, а вопреки всему", "Поздравляю! Счастья вам на долгие годы! Спасибо за совет. Шикарное платье", "Фотографии необыкновенно прекрасны и так красноречиво передают ваши чувства! И вы такая красивая, изысканная, нежная и грациозная!", "Будьте счастливы вместе всегда", "Какая вы красивая пара! Мои поздравления".

Напомним, Кароль растрогала украинцев до слез на встрече с ребенком из Мариуполя: "Теперь ответственный за всю семью!".

Как сообщала Politeka, Продюсер "Голос країни" Завадюк неожиданно нарвался на критику после нового заявления: "Я знаю, что для...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич честно призналась, какие у нее проблемы с кожей: "Уставшая, стресс и...".